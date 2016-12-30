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В эфире «Россия 24» показали видео с места ДТП с участием Негодяева в Кемерове

На записи видно, как погибшая кемеровчанка резко отбегает в сторону, затем её сбивает BMW знаменитого в Кузбассе адвоката.

В четверг, 29 декабря, в эфире телеканала «Россия 24» показали запись с камер наружного наблюдения, которые запечатлели момент смертельного ДТП в столице Кузбасса с участием адвоката Вадима Негодяева. На кадрах видно, как погибшая женщина резко отбегает в сторону в попытке избежать наезда. Спустя мгновение её сбивает иномарка на полном ходу.

По этическим соображениям, момент наезда на 34-летнюю потерпевшую не стали показывать в эфире федерального телеканала.

Напомним, в Кемерове закончилась доследственная проверка, по результатам которой в отношении Негодяева возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Авария, унесшая жизнь женщины, произошла вечером 22 декабря. По информации областного СУ СК РФ, в момент ДТП кемеровчанин был трезвым. При оформлении аварии инспекторы ГИБДД зафиксировали плохое состояние дороги, где произошло ДТП. Спустя несколько дней после происшествия в Сети появилась петиция, обращённая к президенту России Владимиру Путину с требованием наказать Негодяева.

Адвокат за адвоката: подробности ДТП с BMW X6 Негодяева

Текст: Елена Семёнова.
Фото: vk.com / "Регион 42".

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