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В эфире телеканала «МИР» покажут кузбасский заповедник

В эфире телеканала «МИР» покажут кузбасский заповедник

Следующий выпуск программы «С миру по нитке» будет посвящён заповеднику «Кузнецкий Алатау».

В воскресенье, 21 мая, в эфире телеканала «МИР» покажут очередной выпуск программы «С миру по нитке». Передача будет посвящёна кузбасскому заповеднику «Кузнецкий Алатау». Съёмочная группа вместе со специалистами отправится в экспедицию в глухую тайгу, чтобы посчитать популяцию диких оленей. В программе расскажут, какую роль сыграли шахтёры в присвоении этим лесам звания «заповедные» и можно ли купаться в ледниковом озере.

«Мы приехали в самый центр заповедника, чтобы наблюдать за дикими животными, но вспоминать, скорее всего, я буду не их, а цветущие поля «Кузнецкого Алатау». Когда идёшь по ним, есть ощущение, что плывешь в цветочном море», – рассказала ведущая проекта Виктория Заволжская.

Также телевизионщики покажут, как живут звери в экоцентре, где ветеринары лечат пострадавших животных.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: телеканал «МИР», https://ru.m.wikipedia.org

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