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В экомузее-заповеднике «Тюльберский городок» открыли сезон в День эколога

В кузбасском заповеднике открыли летний сезон празднованием «зелёных святок»

Интерактивную музейную программу приурочили к празднованию «троицы».

В кемеровском районе в экомузее-заповеднике «Тюльберский городок» открыли сезон празднованием Дня эколога. Интерактивную музейную программу посвятили традиционному празднику русских старожилов Притомья «троица» и празднику коренных народов Притомья «сом».

5 июня в России ежегодно отмечают День эколога. В этот день в экомузее-заповеднике «Тюльберский городок» открыли летний сезон высаживанием деревьев в рамках экологической акции «Сохраним природу вместе».

Согласно народному календарю, в этот же день праздновались «зелёные святки» (троица). В старину в этот праздник местное население украшало избы берёзовыми ветками, цветами и травой. Также проводились различные обряды. Сотрудники музея поучаствовали в смоделированном троицком ряженье, обряде вызывания дождя, гаданиях и народных играх, сообщили в пресс-службе экомузея.

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 Участники мероприятия познакомились с традиционными сезонными обрядами многочисленных народов Притомья, попробовали традиционные блюда из ячменя и погадали на чаше на удачу в будущем году. В праздновании приняли участие студенты и сотрудники КемГИК, народный хор русской песни ДК п. Новостройка Кемеровского района и сотрудники ООО «Газпром трансгаз Томск».

Текст: Елена Семёнова.
Фото: пресс-служба Экомузея-заповедника «Тюльберский городок».

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