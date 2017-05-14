В конкурсе «Евровидение-2017» победил певец из Португалии

В Киеве завершился международный песенный конкурс «Евровидение-2017», победителем которого стал певец из Португалии. Сальвадор Собрал исполнил для зрителей композицию под названием Amar Pelos Dois («Любви хватит на двоих»), сообщает РИА Новости.

Пока Собрал пел свою песню, все присутствующие в зале включили фонарики на телефонах. Выступление певца на сцене сопровождалось световыми эффектами, а главный акцент был сделан именно на голос. Португалец не принимал участие в репетициях конкурса, потому что последним прибыл в столицу Украины из-за порока сердца. Известно, что до конца 2017 года ему необходимо провести операцию, сейчас медики ищут для него донора.

Напомним, во второй полуфинал прошли 10 исполнителей, в том числе представитель Украины. В этом году Россия не принимала участие в конкурсе из-за запрета украинских властей въезжать на территорию их страны российской певице Юлии Самойловой, которая в 2015 году дала концерт в Крыму.