В Facebook Messenger запустят рекламу
Первая реклама в мессенджере появится к концу июля.
В конце июля в Facebook Messenger появится реклама. Бета-версию функции уже протестировали в Австралии и Таиланде.
«Теперь мы предлагаем компаниям по всему миру возможность использовать Facebook, чтобы расширить круг своей аудитории благодаря мессенджеру»,— цитирует «Коммерсантъ» представителей пресс-службы соцсети.
Реклама будет опубликована на домашней вкладке мобильного приложения.
Как передаёт Life, в разных точках планеты функцию будут запускать постепенно. Пока неизвестно, когда именно она будет доступна российским пользователям.
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