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В Facebook Messenger запустят рекламу

В Facebook Messenger запустят рекламу

Первая реклама в мессенджере появится к концу июля.

В конце июля в Facebook Messenger появится реклама. Бета-версию функции уже протестировали в Австралии и Таиланде.

«Теперь мы предлагаем компаниям по всему миру возможность использовать Facebook, чтобы расширить круг своей аудитории благодаря мессенджеру»,— цитирует «Коммерсантъ» представителей пресс-службы соцсети.

Реклама будет опубликована на домашней вкладке мобильного приложения.

Как передаёт Life, в разных точках планеты функцию будут запускать постепенно. Пока неизвестно, когда именно она будет доступна российским пользователям.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://pixabay.com/

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