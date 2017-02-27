В феврале кузбассовцы могли найти работу с зарплатой до 250 тысяч

Специалисты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter составили топ-11 самых дорогих вакансий февраля в Кузбассе. Больше всего мог зарабатывать водитель с личным грузовым автомобилем. Такому специалисту работодатель был готов платить от 100 000 до 250 000 рублей.

Вторую позицию занял врач-колопроктолог (от 100 000 руб.). А вот на третьем месте сразу расположились сразу несколько предложений: управляющий рестораном (от 70 000 руб.), системный аналитик (от 70 000 руб.), руководитель офиса продаж (от 70 000 руб.) и программист-разработчик (от 70 000 до 100 000 руб.).

«В феврале среднее вознаграждение по региону составило 28 000 рублей. Это на 500 рублей больше, чем в январе. Также в последнем месяце зимы выросло максимальное предложение по зарплате – до 250 000 рублей, хотя в январе оно составило 117 500 рублей», – рассказала Сибдепо руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири Елана Таращук.

От 60 000 до 150 000 рублей предлагали управляющему в торговле, а ведущему экономисту – от 60 000 до 90 000 рублей. От 50 000 рублей могли получать врач-косметолог и управляющий баром.

Замыкает топ-11 самых дорогих предложений февраля вакансия матроса, которому готовы были платить от 30 000 до 90 000 рублей. Однако для работы на этой должности нужно было бы переехать во Владивосток.