В Финляндии на ЧМ зрителей рассмешил неуклюжий лыжник из Венесуэлы

Во время гонки спортсмен часто падал, показывал специфическую технику и ломал палки.

В Финляндии прошёл чемпионат мира по лыжным видам спорта, во время которого лыжник из Венесуэлы Адриан Солано позабавил участников и зрителей своеобразной техникой и поведением. Во время квалифицированной гонки на 10 километров спортсмен падал, а также у него ломались палки, сообщает «Российская газета».

В итоге на отметке 6,1 километра он сошёл с дистанции. В тот момент разрыв между ним и лидером соревнования составлял 38 минут. Зрители смеялись над лыжником, а волонтёры решали его проблемы с инвентарём.

Спортсмен отличился не только специфической гонкой. Во время пересадки в аэропорту Парижа его задержали по подозрению в контрабанде наркотиков.