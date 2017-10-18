В ГАЗ объяснили, зачем встроили тетрис в «Газель NEXT»

Представители компании ГАЗ рассказали на своей странице в Фейсбуке, что «спрятали» в «Газель NEXT» тетрис для проверки качества изображения на дисплее. По их словам, игра отлично справилась со своей задачей.

«Игра, в которой по всему экрану двигаются геометрические фигурки, позволяет быстро и с максимальной точностью проверить и работу процессора, и функционирование всех зон дисплея маршрутного компьютера», — рассказал представитель компании ГАЗ.

В компании также отметили, что проверка качества изображения на дисплее тетрисом осуществляется с 2017 года. На безопасность «пасхалка» не влияет, однако производители не рекомендуют использовать машину для игр, чтобы кнопки управления не вышли их строя преждевременно.

Ранее Сибдепо сообщил, что у «Газели Next» нашли «пасхалку» — тетрис на приборной панели.