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В ГД РФ предлагают отдавать детей под опеку только родственникам

В ГД РФ предлагают отдавать детей под опеку только родственникам

Депутаты считают, что это позволит избежать случаев приёма ребёнка в семью из корыстных побуждений.

В Государственной думе предложили отдавать детей под опеку только их родственникам. Соответствующий законопроект разрабатывают член комитета ГД РФ по соцполитике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Как сообщает «RT», авторы проекта закона считают, что передача детей под опеку только лишь родственникам позволит избежать случаев приёма ребёнка в семью из корыстных побуждений.

Разработчики документа полагают, что посторонние для ребёнка люди должны иметь возможность только усыновлять его, поскольку такая форма не включает в себя выплату пособий на содержание детей.

«Случается даже так, что детей уже нет в живых или они становятся беспризорниками, а семьи продолжают годами получать за них деньги», — цитирует издание Ирину Волынец.

Волынец считает, что иногда несовершеннолетним лучше оставаться в детдоме, где есть необходимый надзор и работают проверяющие структуры. Опекунство из корыстных побуждений необходимо пресекать.

Планируется, что инициативу обсудят в Госдуме в конце мая — начале июня.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://viplawyer.ru/

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