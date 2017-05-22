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В ГД РФ внесли законопроект о крупных штрафах за шум по ночам

В ГД РФ внесли законопроект о крупных штрафах за шум по ночам

Нарушителей предлагают штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей.

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий штрафы за нарушение тишины. Об этом со ссылкой на одного из авторов инициативы Ярослава Нилова сообщает «РИА Новости».

Документ предлагает штрафовать за шум в период с 22:00 до 6:00 в жилых домах, гостиницах, общежитиях, объектах социального назначения. Кроме того, наказание предусмотрено за слишком громкие строительные, ремонтные, погрузочно-разгрузочные и другие работы с 22:00 до 7:00, а также в выходные и праздничные дни.

Исключение возможно только лишь для борьбы с правонарушениями или ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций, а также для неотложных работ, связанных с обеспечением безопасности населения. Помимо этого, проект закона не предусматривает штрафы за шумные богослужения, религиозные обряды и культурно-массовые мероприятия, не противоречащие закону.

За нарушение тишины граждан предлагают штрафовать на одну-две тысячи рублей, должностных лиц – на 10-20 тысяч рублей, компании – на 50-100 тысяч рублей.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

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