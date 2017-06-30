В ГД РФ внесли законопроект о запрете курения возле подъездов

Группа членов Совета Федерации внесла в Госдуму законопроект о запрете курения у подъездов.

Как сообщает ТАСС, документ предлагает дополнить антитабачный закон нормой о запрете курения «в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем десять метров от входов в подъезды многоквартирных домов».

«Ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена, — цитирует издание сенаторов. — При этом все граждане, проживающие в подъезде, в том числе дети, пожилые граждане, и особенно граждане, страдающие астмой и другими заболеваниями дыхательных путей, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома».

По мнению разработчиков законопроекта, также тяжело приходится и жильцам первых этажей, которые не могут открыть окна из-за курильщиков.

«Проблема усугубляется, когда на первом этаже дома располагается офис или магазин», — считают разработчики.

Авторы документа подчеркивают, что постоянное присутствие курящих офисных работников под окнами может причинить неудобства, а также стать причиной возникновения хронических заболеваний у некурящих людей.