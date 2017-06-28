В ГД РФ внесён законопроект об отмене национального роуминга

Депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об отмене национального роуминга.

Лидер фракции Сергей Миронов напомнил, что внутренний роуминг вводился под предлогом компенсационных мер сотовым компаниям, которые поначалу осуществляли соединения через единого общероссийского оператора связи. Следствием этого были дополнительные издержки.

«Сегодня подобный механизм применяется крайне редко, так что плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом, не говоря уже об её избыточности», – цитирует «РИА Новости» Миронова.

Миронов считает, что отмена национального роуминга, в частности, повысит доступность мобильной связи.

В РФ есть три вида роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой работает в определённой сети и отличается по регионам. Национальный роуминг включается, когда сети оператора нет в каком-либо субъекте.