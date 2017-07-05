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В ГД внесли законопроект, предлагающий дать многодетным родителям приоритет в выборе отпуска

В ГД внесли законопроект, предлагающий дать многодетным родителям приоритет в выборе отпуска

Проекта закона внесла в Госдуму депутат Тамара Плетнёва.

Депутат Тамара Плетнёва внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который предлагает дать многодетным родителям приоритет в выборе отпуска.

«Настоящим законопроектом предлагается скорректировать порядок очерёдности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставив приоритет лицам, имеющим трёх и более детей», — приводит Life отрывок из пояснительной записки к законопроекту.

По мнению Плетнёвой, приоритет в выборе отпуска позволит матери и отцу уйти на отдых одновременно.

Как передаёт РБК, реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из бюджета.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://pixabay.com/

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