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В Германии в лагере для беженцев афганский мигрант убил пятилетнего ребёнка из России

В Германии в лагере для беженцев афганский мигрант убил пятилетнего ребёнка из России

Мать мальчика получила ранения.

В Германии в лагере для беженцев афганский мигрант убил пятилетнего ребёнка из России и ранил его мать. По данным полиции, мужчина напал на мальчика и женщину с ножом. Об этом сообщает «Эхо Москвы».

Прибывшие на место ЧП правоохранители открыли огонь по афганцу. От полученных ранений злоумышленник скончался. По информации ТАСС, шестилетний брат погибшего ребёнка видел всё происходящее и испытал сильнейший шок. Мать детей госпитализировали.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также мотивы действий афганского мигранта.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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