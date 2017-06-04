В Германии в лагере для беженцев афганский мигрант убил пятилетнего ребёнка из России и ранил его мать. По данным полиции, мужчина напал на мальчика и женщину с ножом. Об этом сообщает «Эхо Москвы».

Прибывшие на место ЧП правоохранители открыли огонь по афганцу. От полученных ранений злоумышленник скончался. По информации ТАСС, шестилетний брат погибшего ребёнка видел всё происходящее и испытал сильнейший шок. Мать детей госпитализировали.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также мотивы действий афганского мигранта.