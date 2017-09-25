В ГИБДД Кемерова рассказали об итогах проверки водителей на трезвость

С 22 по 24 сентября в Кемерове сотрудники ГИБДД проверили водителей на трезвость. Как рассказали Сибдепо в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции, 9 правонарушителей отказались проходить медосвидетельствование. При этом 13 автомобилистов управяли машинами в состоянии опьянения.

Правоохранители просят горожан своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно или управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Кемеровчан призывают звонить по телефонам 52-29-65, 112 или 02. По каждому обращению будут приняты незамедлительные меры.