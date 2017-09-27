В ГИБДД Кемерова рассказали подробности ДТП, где пострадали женщина и ребёнок

В городской Госавтоинспекции рассказали Сибдепо подробности аварии, в которой пострадали женщина и ребёнок. 26 сентября в 7:25 водитель Nissan Terrano двигался со стороны улицы Ракитянского в сторону проспекта Шахтёров.

«На нерегулируемом пешеходном переходе автомобилист сбил 34-летнюю женщину и 7-летнюю девочку. ДТП произошло на улице Нахимова напротив дома №123», — рассказали изданию в отделении пропаганды городской ГИБДД.

В результате аварии девочка получила ушибы, а женщина попала в больницу с серьёзными травмами. Ранее Сибдепо писали о том, что родственница потерпевших ищет записи ДТП с видеорегистраторов, которые могли запечатлеть момент аварии.

ГИБДД Кемерова настоятельно рекомендует пешеходам быть внимательнее при движении по нерегулируемому пешеходному переходу. Только убедившись, чо вас пропускают, можно переходить дорогу. Водителей призывают снижать скорость перед пешеходными переходами, чтобы избежать столкновения. Также в городской Госавтоинспекции отметили, что только за последнюю неделю произошло четыре ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах с участием взрослых. В результате аварий пострадали шесть человек.