В ГИБДД рассказали подробности ДТП с Lada и маршруткой на Ленина в Кемерове

В кемеровской ГИБДД рассказали подробности ДТП на проспекте Ленина, в результате которого перевернулся автомобиль. Авария произошла вечером 23 января.

«По предварительным данным, водитель маршрутки ехал в сторону цирка, — сообщила Сибдепо сотрудник отделения пропаганды городской Госавтоинспекции Евгения Култаева. — Перед ним с левой полосы в правую перестраивалась Lada Granta. Маневр оказался неудачным и транспортные средства столкнулись по касательной. В результате легковой автомобиль перевернулся».

В маршрутке находились около 10 пассажиров. Никто из них не пострадал. Водитель Lada был пристёгнут ремнём безопасности и тоже не получил травм.

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ГИБДД обращается к водителям с просьбой быть осторожнее во время движения за рулём личного авто. Автомобилистам рекомендуют соблюдать безопасные скоростной режим, боковой интервал и дистанцию, а также учитывать дорожные и погодные условия в пути.