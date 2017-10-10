В ГИБДД рассказали подробности ДТП с мопедом в Кемерове

В понедельник, 9 октября, в Кемерове на улице Рабочая столкнулись автомобиль ЗИЛ и мопед. В результате аварии пострадал 35-летний водитель двухколёсного транспорта. Его доставили в больницу, где он теперь находится на стационарном лечении.

«По предварительным данным, авария произошла по вине 26-летнего водителя ЗИЛа. Он не убедился в безопасности манёвра при повороте налево и сбил мопед, который двигался в попутном направлении», — рассказали Сибдепо в отделе пропаганды городской ГИБДД.

Известно, что в момент аварии водитель мопеда пытался обогнать грузовик. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

Кузбассовцев просят быть внимательными на дороге, соблюдать правила дорожного движения. Любая ошибка может привести к непоправимым последствиям.