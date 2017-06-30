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Кузбасс
В ГИБДД рассказали подробности ДТП с тремя погибшими на трассе в Кузбассе

В ГИБДД рассказали подробности ДТП с тремя погибшими на трассе в Кузбассе

По предварительным данным, аварию устроил 57-летний водитель DAF.

В ГИБДД рассказали подробности ДТП с тремя погибшими на трассе в Кузбассе. Напомним, лобовое столкновение грузовиков Hino Ranger и DAF произошло утром 29 июня. На видео последствий аварии запечатлено, что кабина одного из авто получила значительные повреждения.

«По предварительным данным, 57-летний водитель DAF ехал по трассе «Алтай – Кузбасс» со стороны Барнаула в сторону Белова, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hino», – пояснили Сибдепо в отделе пропаганды Госавтоинспекции Кемеровской области.

В результате погибли 33-летний водитель и 29-летний пассажир Ranger, а также мужчина, который был за рулём DAF.

Ранее Сибдепо сообщал, что в Сети опубликовали фото последствий смертельного ДТП.

Правоохранители в очередной раз призывают водителей к осторожности за рулём. Автомобилистов просят соблюдать безопасные скоростной режим, боковой интервал и дистанцию

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Текст: Тимофей Шикер.
Видео: vk.com / Регион-42 Кемерово.
Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово.

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