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Кузбасс
В ГИБДД рассказали подробности ДТП с участием Mercedes и маршрутки в Кемерове

В ГИБДД рассказали подробности ДТП с участием Mercedes и маршрутки в Кемерове

Правоохранители выяснили, что у водителя легкового автомобиля не было полиса ОСАГО.

В ГИБДД рассказали подробности ДТП, в котором водитель Mercedes въехал в столб и столкнулся с маршруткой. Напомним, авария произошла 18 июня на проспекте Ленина в 19:50. Фото последствий произошедшего опубликовали в Сети.

«По предварительным данным, водитель Mercedes при движении по Ленина при возникновении опасности для движения не справился с управлением и столкнулся с автобусом ПАЗ. В результате аварии никто не пострадал», – рассказали Сибдепо в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции.

Правоохранители выяснили, что у 37-летнего водителя легкового автомобиля не было полиса ОСАГО.

«Люди не пострадали , отделались сильным испугом, у водителя Mercedes – царапина и шок. Все службы были на месте происшествия, отреагировали быстро. А каким образом машина въехала в ПАЗ, я так и не поняла», – пояснила онлайн-журналу женщина, которая в момент аварии находилась в маршрутке.

ГИБДД призывают водителей быть более внимательными и осторожными. Автомобилистам советуют выбирать скоростной режим и дистанцию до впереди движущихся транспортных средств исходя из конкретных дорожных условий.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово.

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