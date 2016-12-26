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Кузбасс
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В ГИБДД рассказали подробности лобового столкновения на Волгоградской в Кемерове

В результате происшествия пострадали два человека.

В Госавтоинспекции рассказали подробности лобового столкновения на улице Волгоградской в столице Кузбасса. Напомним, ДТП произошло днём 25 декабря.

«Предварительно, водитель ВАЗа не выбрал безопасную скорость движения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Chevrolet Niva, — рассказала Сибдепо сотрудник отдела пропаганды областной ГИБДД Маргарита Рахвалова. — После этого Chevrolet отбросило на припаркованную Mazda».

В результате аварии травмы получили два человека — 39-летний водитель ВАЗа и 66-летняя пассажирка Chevrolet. Первому назначили амбулаторное лечение, второй — стационарное, рассказала Сибдепо сотрудник отделения пропаганды кемеровской ГИБДД Анна Ковшова.

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Отметим, что с начала года в целом по Кузбассу зарегистрировали 2 930 ДТП. В них 325 человек погибли, 3 861 пострадали. Госавтоинспекция призывает водителей не превышать скорость, соблюдать безопасные боковой интервал и дистанцию, учитывать дорожные и погодные условия во время передвижения на личном транспорте.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: vk.com / "Регион 42".

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