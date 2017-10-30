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Кузбасс
В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП на Кузнецком в Кемерове

В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП на Кузнецком в Кемерове

Авария произошла 30 октября в 6:00.

В понедельник, 30 октября, в областном центре на проспекте Кузнецком, 176 в 6:00 произошло смертельное ДТП. 27-летний водитель не убедился в безопасности манёвра и начал обгонять автомобиль, который двигался в попутном направлении. В итоге на полосе встречного движения водитель Honda CR-V врезался в ПАЗ-32054.

«Водитель легкового автомобиля погиб на места ДТП. В момент аварии в автобусе никого, кроме водителя, не было», — рассказали Сибдепо в отделении пропаганды городской ГИБДД.

Как отметили в Госавтоинспекции, на месте аварии отсутствует искусственное освещение.

Сотрудники ГИБДД просят кузбассовцев быть предельно внимательными в тёмное время суток, соблюдать скоростной режим и держать достаточную дистанцию, а также боковой интервал между транспортными средствами. Малейшая ошибка на дороге может привести к непоправимым последствиям.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://vk.com / «Регион 42».

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