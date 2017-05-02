В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП на трассе Ленинск-Кузнецкий — Полысаево

В субботу, 29 апреля, на пятом километре автодороги Ленинск-Кузнецкий — Полысаево в 5:25 18-летний водитель ВАЗ-21093 не справился с управлением транспорта и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с Land Rover. В результате ДТП водитель отечественной машины погиб на месте, а его пассажир — 18 летний молодой человек и 59-летний водитель внедорожника получили травмы различной степени тяжести.

«По предварительным данным, водитель «девятки» двигался из Ленинск-Кузнецка в сторону Полысаева. Он выбрал не подходящую скорость движения, из-за чего не справился с управлением авто и совершил столкновение со встречным транспортом», — рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. Известно, что пассажир ВАЗ-21093 сейчас находится на стационарном лечении.