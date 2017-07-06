В ГИБДД рассказали подробности столкновения КамАЗа и Matiz на выезде из Кемерова

6 июля утром на выезде из Кемерова столкнулись КамАЗ и Daewoo Matiz. Ранее Сибдепо сообщал, что из-за аварии на дороге образовалась пробка. Сотрудники ГИБДД уже установили предварительные обстоятельства ДТП.

«Столкновение машин произошло в 6:30 в Кемеровском районе на 296 км трассы «Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск». По предварительным данным, 62-летний водитель Daewoo Matiz при обгоне не убедился в безопасности манёвра, в результате чего столкнулся с КамАЗом. В аварии никто не пострадал», – пояснили Сибдепо в отделе пропаганды Госавтоинспекции Кузбасса.

Правоохранители в очередной раз призывают водителей к осторожности за рулём. Автомобилистов просят соблюдать безопасные скоростной режим, боковой интервал и дистанцию.