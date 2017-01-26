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Кузбасс
В ГИБДД рассказали подробности тройного ДТП в Юрге

В ГИБДД рассказали подробности тройного ДТП в Юрге

Авария произошла в 18:55.

В ГИБДД Кузбасса рассказали подробности тройного ДТП в Юрге. Напомним, авария произошла 25 января в 18:55.

«Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2109 при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречному транспортному средству, в результате чего совершил столкновение с Lada Priora. После этого Priora столкнулась с ВАЗ-2114», – сообщили Сибдепо в отделе пропаганды региональной Госавтоинспекции.

В ДТП травмирован 68-летний мужчина, который управлял ВАЗ-2109. 29-летний и 28-летний водители двух других авто не пострадали.

Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности на дорогах. Автомобилистов просят соблюдать безопасные скоростной режим, боковой интервал, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ДПС.

См. также
Текст: Тимофей Шикер.
Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово.

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