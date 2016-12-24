В ГИБДД сообщили о неблагоприятном состоянии дороги в Кемерове, где произошло смертельное ДТП с участием BMW X6

Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали это во время оформления аварии.

В Госавтоинспекции сообщили о состоянии дороги в Кемерове, на которой произошло смертельное ДТП с участием BMW X6.

Как сообщается в оперативной сводке областной ГИБДД, при оформлении аварии были зафиксированы недостатки зимнего содержания дороги, сужение проезжей части, наличие препятствий, затрудняющих движение авто. Также в сообщении говорится об отсутствии дорожных знаков и пешеходных ограждений в необходимых местах.

Напомним, ДТП на пересечении проспекта Ленина и улицы Волгоградской произошло 22 декабря. Предварительно, водитель BMW не справился с управлением и выехал на остановку общественного транспорта, на которой находились люди. За рулём авто был 44-летний адвокат Вадим Негодяев.

В результате ДТП в больнице скончалась 34-летняя женщина. По факту происшествия проводится доследственная проверка. Установлено, что водитель BMW в момент аварии был трезвый.