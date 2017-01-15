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Кузбасс

В ГИБДД сообщили подробности тройного ДТП в Кемерове

Авария произошла ночью в субботу на улице Красноармейская, пострадали три человека.

В тройном ДТП на Красноармейской ночью 14 января травмы получили три человека. Подробности аварии сообщаются в оперативной сводке ГИБДД.

Участниками ДТП стали Nissan Maxima, Kia Rio и Honda Ascot. Предварительно установлено, что в 00:05 на улице Красноармейская водитель Nissan выехал на перекрёсток с улице Кирова на красный свет. В этом месте он столкнулся с Kia, после чего корейский автомобиль отбросило на Honda, который двигался по улице Рукавишникова со стороны Ленина.

«В результате дорожно-транспортного происшествия травмированы водитель автомобиля Kia Rio, а также два пассажира автомобиля Nissan Maxima», — говорится в сводке Госавтоинспекции Кузбасса.

Отмечается, что при оформлении ДТП зафиксированы недостатки зимнего содержания, сужение проезжей части, наличие препятствий, затрудняющих движение транспорта, отсутствие дорожных знаков и пешеходных ограждений в необходимых местах.

Текст: Анна Печенегова.
Фото: vk.com/Регион 42

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