В Голландии студенты создали первый в мире «биоразлагаемый» автомобиль

Группа студентов Эйндховенского университета (Нидерланды) создала первый в мире автомобиль, который полностью состоит из биоразлагаемых материалов. Машину назвали «Лина». В ней установлен электромотор. Авто способно перевозить четырёх человек, передают «Известия».

«В основе многих элементов конструкции автомобиля лежит льняное волокно. Лён имеет очень прочную структуру. И если его волокна накладывать друг на друга под различными углами, то можно создать панели, выдерживающие сравнение с углеволокном и алюминием, которые активно используются автомобильной промышленностью в настоящее время», – цитирует ТАСС одного из участников проекта Луса ван дер Беукена.

Сейчас студенты завершают все работы. 8 мая запланирована проверка со стороны национального агентства по организации дорожного движения. Если процедура пройдёт успешно, то изобретателям выдадут разрешение на использование транспортного средства на дорогах общественного пользования. Разработчики начнут дорожные испытания сразу после того, как получат на это разрешение.