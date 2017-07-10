В Горной Шории пройдёт «Таёжная гонка» на велосипедах

15 июля в Таштаголе пройдёт «Таёжная гонка» — открытое первенство района по маунитнбайку в дисциплине кросс-кантри. Маршрут, проложенный по территории района, содержит целый ряд сложных участков, в том числе водные преграды. Тем не менее, пройти его вполне по силам и любителям, уверены организаторы соревнований. Оргкомитет гонки берёт на себя предоставление всей необходимой помощи участникам, в том числе – проверку технического состояния велосипедов и их настройку перед стартом.

Приём заявок на участие в гонке продолжается, как в мужско, так и в женской части соревнований. Подробная информация – в официальной группе «Таёжной гонки». Официальный информационный партнёр гонки — онлайн-журнал Сибдепо.