Напомним, что впервые в регионе осужденные вышли на ликвидацию сильнейших снегопадов в Кемерове.

В городах Кузбасса к уборке снега привлекут осужденных. Губернатор региона Аман Тулеев во время селектора поручил применить опыт Кемерова, где осужденные впервые вышли на ликвидацию снегопадов, в других муниципалитетах области.

В столице Кузбасса ежедневно 30 человек под конвоем выходят на улицы. За это они получают зарплату по 12 тысяч рублей в месяц. Также ГУФСИН региона обеспечивает их горячим питанием, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ранее Сибдепо сообщал, что в Кемерове вдвое увеличат число осужденных, привлекаемых к уборке снега.

Также во время селектора губернатор Кузбасса поручил главам территорий застраховать всё муниципальное имущество и назвал управляющие компании, которые плохо вывозят снег.