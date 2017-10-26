В Госдуме одобрили инициативу по заморозке пенсионных накоплений

В первом чтении Госдума одобрила инициативу о продлении срока заморозки пенсионных накоплений россиян до 2020 года. В пояснительной записке к документу говорится, что продление моратория никак не скажется на накопительной части, объём пенсионных прав жителей нашей страны не уменьшится, сообщает ТАСС.

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, заморозка накопительной части пенсий в России действует уже пять лет. Очередное продление моратория до 2020 года должно сократить трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд. Экономия средств составит примерно 551,3 млрд рублей.

При этом в документе говорится, что через три года средний размер страховой пенсии по старости будет составлять 14 872 рубля, а социальное пособие – 9 658 рублей.

Ранее Сибдепо сообщал, что в 2018 году в России проиндексируют пенсии на 3,7%. Этот процент выше уровня годовой инфляции, который прогнозируется на уровне 3.2%.