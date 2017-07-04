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В Госдуме предлагают отложить вступление в силу «пакета Яровой» на пять лет

В Госдуме предлагают отложить вступление в силу «пакета Яровой» на пять лет

Соответствующее предложение рассмотрит правительственная комиссия.

В России депутаты Госдумы предлагают перенести вступление в силу «пакета Яровой» на пять лет. По мнению экспертов, в законе предусмотрен слишком короткий переходный период на подготовку. Депутаты считают, что следует учитывать размер затрат на исполнение закона. Кроме того, его необходимо доработать, сообщает «Интерфакс».

«Мы предлагаем перенести вступление в силу этого «пакета» Соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении в правительстве, и, насколько мне известно, по нему готовится положительный отзыв», — пояснил агентству депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Шеин, при этом он не смог ответить на вопрос, касающийся изменений в законе.

Напомним, пакет антитеррористических законов, предложенный депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, ещё в июле 2016 года подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, уже 1 июля 2018 года операторы сотовой связи должны будут хранить до полугода письма, файлы и записи разговоров своих клиентов.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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