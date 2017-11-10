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В Госдуме предложили сократить некурящим сотрудникам рабочую неделю

В Госдуме предложили сократить некурящим сотрудникам рабочую неделю

Депутат от ЛДПР предложил рассмотреть возможность сокращения рабочей недели для некурящих.

Василий Власов, депутат партии ЛДПР,  обратился к министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину с предложением рассмотреть возможность сокращения рабочей недели для некурящих на пять часов, сообщает ИА «Регнум».

По мнению Власова, из-за того, что сотрудники предприятий часто ходят на «перекур», экономические потери для внутреннего валового продукта (ВВП) составляют порядка 3%. Чтобы их возместить, необходимо разработать методы стимулирования для отказа от курения. Помимо очевидной пользы для здоровья, переход на 35-часовую рабочую неделю положительно скажется на развитии российской экономики, полагает депутат.

 «В данном случае можно позаимствовать опыт развития трудового законодательства стран Европы, идущих по пути предоставления больших социальных гарантий и уменьшения рабочего времени», — цитирует ИА «Регнум» слова Власова .

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил о возможном сокращении продолжительности рабочего дня до четырёх часов.

Текст: Алла Мождженская.
Фото: pixabay.com

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