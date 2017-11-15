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В Госдуме прокомментировали информацию о замене паспортов SIM-картами

В Госдуме прокомментировали информацию о замене паспортов SIM-картами

Депутаты рассказали, что уровень защищённости с помощью SIM-карт не улучшить.

В Государственной думе прокомментировали информацию о том, что SIM-карты могут стать полноценным идентификатором личности. Депутат ГД от Кузбасса Антон Горелкин заявил, что это не оптимальное решение. Подобные технологии устарели и SIM-карты легко подделать, кроме того ими часто пользуются несколько человек. Об этом сообщают РИА Новости.

«Там, где речь идет о не самых ответственных процедурах, идентификация по телефонному номеру применяется и сейчас: социальные сети, сайты, в том числе государственных служб. Однако для полноценного удостоверения личности это не годится, уровень защищенности не тот, и радикально его не повысить», — пояснил Антон Горелкин.

Также парламентарий отметил, что электронная идентификация активно применяется во всём мире. Для офисов и заводов применяются магнитные пропуска. Кроме того, существует система распознавания лиц и голоса.

Ранее Сибдепо писал о том, что в России SIM-карты могут стать полноценным идентификатором личности. Если инициатива получит одобрение, в несколько законов, в том числе «О связи» и «О банках и банковской деятельности» внесут изменения, а паспорт гражданина не нужен будет для идентификации личности.

Текст: Карина Миллер.
Фото: Google Images.

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