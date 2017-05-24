В Госдуму поступил законопроект о запрете анонимно использовать мессенджеры

Ряд депутатов нижней палаты подал на рассмотрение в Госдуму законопроект, обязывающий мессенджеры осуществлять идентификацию пользователей по номеру телефона и не позволять им пользоваться приложениями каким-либо иным способом. Авторы проекта считают, что на мессенджеры нужно возложить особые обязанности.

«На мессенджеры возложены обязательства по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения сообщений от других пользователей, обеспечению возможности рассылки электронных сообщений по инициативе органов госвласти, а также ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ», — цитирует РИА Новости пояснение авторов проекта.

В случае невыполнения требований законопроекта, предусматривается возможность ограничения оператором сотовой связи доступа к сервису и штрафы. За нарушение закона граждане могут получить штраф от трёх до пяти тысяч рублей, должностные лица — от 30 до 50 тысяч рублей, а юридические — от 800 тысяч до одного миллиона.