3 ноября в Государственной филармонии Кузбасса пройдёт «Культурная провокация: исторические параллели». На всех площадках филармонии расположатся локации, которые будут связаны с тем или иным видом искусства.

«Многие воспринимают филармонию как нечто устаревшее, ортодоксальное, — поделилась на пресс-конференции с журналистами автор проекта Ольга Лупиносова. – Мы решили показать, что на самом деле это не так. Это место, где происходит много всего интересного. В «Культурной провокации» мы постарались задействовать все виды искусства».

По словам спикера, идея проекта возникла спонтанно – когда авторы проекта «Лучший» предложили провести на площадке филармонии художественные чтения. Ольга Лупиносова рассказала, что в планах -проводить «Культурную революцию» каждый год: на 2018 год уже есть несколько идей.

См. также

Работа площадок начнётся в 19:30. Первой откроется фотовыставка «Кемерово вчера-сегодня-завтра» и выставка-инсталляция «Назад в СССР». Кстати, принять участие в выставке-инсталляции могут все желающие: для этого достаточно принести заранее в филармонию раритетную вещь, которая будет подходить под одну из тематик – «Вот это вещь» (бытовые принадлежности», «Киоск «Союзпечать», зона «Детство» (игрушки и дворовые игры) и другие. В это же время в малом зале филармонии 12 чтецов в рамках локации «Лучший» прочтут отрывки из произведений Евгения Гришковца.

В 20:15 краевед Владимир Сухацкий прочтёт для всех гостей мини-лекцию «Щеглово: 100 лет назад», на которой кемеровчане смогут узнать интересные и малоизвестные факты об истории областной столицы.

Далее в 21:00 начнёт работу дискуссионая площадка «Культурная политика: реалии города». В рамках открытого диалога между студентами, руководителями вузов, культурных учреждений и представителями власти планируется поднять важные вопросы, связанные с культурой и её развитием в Кемерове.

«Мы приглашаем, так скажем, неудобных людей с жёстким мнением, чтобы в этом столкновении взглядов, возможно, найти какое-то решение. Важно понять, почему молодые люди не горят желанием прикасаться к искусству», — рассказал куратор площадки, директор концертного зала КемГУ Игорь Мизгирёв.

Далее «Культурная провокация» продолжится «Музыкальным рингом», на котором встретятся современная музыкальная группа и ансамбль скрипачей «Созвучие».

В завершении вечера состоится «ДискотЭка». Стоит отметить, что программа рассчитана на лиц старше 16 лет. Стоимость билета составляет 200 рублей.