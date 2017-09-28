В ГЦС «Кузбасс» пройдут бесплатные тренировки и мастер-классы

30 сентября в 13:00 в ГЦС «Кузбасс» стартует фитнес-проект Open Fitness. Одновременно на трёх площадках спорткомплекса пройдут открытые тренировки и лекции.

«Подобное мероприятие такого формата и масштаба мы проводим впервые, — рассказал Сибдепо фитнес-директор Роман Иванов. – Наш проект рассчитан на тех, кто, занимается фитнесом или только планирует».

Первая площадка расположится в конференц-зале. Здесь все желающие узнают о питании, тренировках во время беременности и после родов, специальных упражнениях для проблемных зон женщин.

На второй и третьей площадках, в универсальном и зале фитнеса, пройдут тренировки по crossformula, relax roll, macumba around the world и другие.

«Мы подготовили уникальную авторскую программу специально для гостей Open Fitness – Kuzbass team work. Эту тренировку будут вести сразу несколько наших фитнес-тренеров, она будет сочетать в себе несколько направлений», — продолжил Роман Иванов.

По словам фитнес-директора, предварительная регистрация не требуется. Вход на мероприятие бесплатный. Кроме возможности узнать что-то новое и попробовать новые фитнес-направления, новые посетители смогут приобрести абонементы со скидкой. Также у всех гостей будет возможность получить приятные призы и подарки, главный из которых – поездка на фитнес-конвенцию «ITS Convention» в Новосибирск.