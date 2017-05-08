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В Хабаровске из 500 автомобилей выстроили орден Отечественной войны

Флешмоб провели городские автолюбители в подарок для ветеранов ВОВ.

На одной из самых больших автопарковок Хабаровска, рядом с ледовой ареной «Ерофей» в ночь на 8 мая прошёл автомобильный флешмоб. Более 500 автомобилистов выстроили  свои автомобили в виде одной из самых распространённых наград ВОВ – Ордена Отечественной войны. Рядом с орденом была выставлена такай же исполинская цифра «9». Фотографии флешмоба были выложены в Insagram.

Несмотря на то, что организаторы готовились к акции заранее, на выстраивание фигур ушло больше 4 часов. Чтобы сфотографировать своё поздравление ветеранам Великой Отечественной войны с Днем Победы, организаторы использовали несколько квадрокоптеров.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Instagram/fleshmob_khv

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