В Хабаровске осудили двух мужчин, сбросивших знакомого с высоты шестого этажа

В Хабаровске осудили двух молодых людей в возрасте 23 и 24 лет, которые сбросили знакомого с балкона. Об этом сообщили в краевом Следственном комитете РФ.

11 мая компания из четырёх человек отдыхала в квартире одного из злоумышленников. Жители города выпивали.

«В ходе застолья один из гостей стал вести себя вызывающе. Приятели сделали ему замечание. Тот не отреагировал. Тогда осужденные вывели 21-летнего возмутителя спокойствия на балкон, взяли его за руки, за ноги и сбросили с балкона 6 этажа», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Пострадавшего обнаружила прохожая. Она вызвала врачей. Медики спасли жизнь молодому человеку, однако он остался инвалидом

В ходе расследования уголовного дела обвиняемые признали свою частично. Они заявили, что хотели просто пошутить. Убивать приятеля они не собирались.

В итоге один из злоумышленников получил девять лет колонии строгого режима, а другой — десять.