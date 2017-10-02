В Хакасии грузовой поезд насмерть сбил семилетнюю новокузнечанку и травмировал её мать

В Хакасии на 183 км перегона железнодорожных станций Балыксу – Бискамжа грузовой поезд насмерть сбил семилетнюю девочку и травмировал её мать. Впоследствии женщину госпитализировали.

«Девочка с матерью прибыли из Новокузнецка для прогулки по пещерам, расположенным поблизости от места происшествия, и в целях сокращения пути к пещерам передвигались непосредственно по железнодорожным путям», – рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Женщина с ребёнком пропустили железнодорожный состав, проходивший по одному из путей, однако не услышали сигналы повышенной громкости, подаваемые машинистом приближающегося по другому пути поезда. Принятые меры экстренного торможения не позволили избежать наезда на пешеходов.