В Хакасии намерены достроить дорогу до Кузбасса

В Хакасии состоялось заседание, на котором глава республики сообщил о намерении возобновить строительство автодороги Абакан — Таштагол. Этот вопрос он обсудил с начальником «Байкалуправтодора» Сергеем Аникиным.

«Дорога нужна сегодня как одно из стратегических направлений развития экономики и туризма», — цитирует Виктора Зимина пресс-служба республики Хакасия.

Напомним, прокладка трассы Абакан — Большой Ортон — Таштагол длиной 223 км началась в 2006 году. Однако пять лет спустя работы были приостановлены в связи с сокращением финансирования. Завершение строительства автодороги позволит значительно сократить расстояние для автомобильных перевозок между Тувой, Хакасией, югом Красноярского края и югом Кемеровской области, Горным Алтаем и Алтайским краем. Кроме того, федеральная трасса М-53 (на участке от Новосибирска до Красноярска) и автомобильная дорога М-54 (от Красноярска до Абакана) будут частично разгружены от автотранспорта.