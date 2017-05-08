В ХМАО вывесили баннер к 9 мая с орфографическими ошибками

Жители Нижневартовска выложили в социальные сети фотографию баннера, вывешенного на одной из городских улиц в канун дня победы. Сотрудники рекламного агентства, набирая один из основных лозунгов Дня Победы, допустили сразу две ошибки: «Ни кто не забыт! Ни что не забыто!».

Скандальный баннер активно обсуждают в социальной сети «Вконтакте». По словам интернет-пользователей, это не первый случай допущения ошибок на городских плакатах и баннерах.