В ходе поисков обломков Ту-154 в Чёрном море нашли американский самолёт времён ВОВ

На дне Чёрного моря, в месте, где в конце декабря 2016 года потерпел крушение пассажирский лайнер Ту-154, специалисты нашли один из двигателей двухмотороного американского самолёта. По предварительным данным, самолёт «Бостон» Б-3 времён Великой Отечественной войны состоял на вооружении 63-го бомбардировочного авиаполка. Известно, что воздушное судно потерпело крушение при взлёте с аэродрома Адлера 15 ноября 1942 года.

«На поверхность со дна моря был поднят один из двигателей двухмотороного самолёта, по маркировке которого удастся точно установить её принадлежность, обстоятельства катастрофы и дальнейшую судьбу экипажа», – цитирует «Интерфакс» сообщение источника, знакомого с ходом расследования. сказал собеседник агентства.

Найденное воздушное судно принадлежит к семейству самолётов, включавшее штурмовики, бомбардировщики, ночные тяжёлые истребители.

Напомним, 25 декабря 2016 года в небе над Чёрным морем потерпел крушение пассажирский самолёт Ту-154. На борту самолёта находились 92 человека, в том числе ансамбль имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Доктор Лиза и уроженец Новокузнецка Юрий Новокшанов. Все пассажиры воздушного судна погибли.