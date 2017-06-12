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В игре Battlefield 1 появится российская армия и женский батальон смерти

В игре Battlefield 1 появится российская армия и женский батальон смерти

Издательство Electronic Arts презентовало первый трейлер дополнения.

В мультиплатформенной компьютерной игре Battlefield 1, посвящённой Первой мировой войне, появится армия Российской империи и другие обновления.  Первый трейлер дополнения «Во имя царя» издательство Electronic Arts презентовало на конференции E3.

Как пишет «Медуза», среди обновлений также будут женские батальоны смерти, новый транспорт, 11 единиц оружия, в числе которых винтовка Мосина. Также игрокам станут доступны дополнительные режимы игры и карты, включая посвящённую Брусиловскому прорыву операцию.

На момент выхода  шутера Battlefield 1 в октябре 2016 года в игре были представлены Германия, Австро-Венгрия, Италия, Британия, Оманская империя и США. В марте 2017 года разработчики добавили Францию.

Новое дополнение выйдет в сентябре 2017 года.

Также на конференции E3 производители представили самую мощную в мире игровую консоль.

Текст: Екатерина Фоменко.
Видео: youtube.com / Battlefield.

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