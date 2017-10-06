В игре про Бэтмена нашли фото убитого в Турции посла Карлова

Российский МИД будет добиваться исключения снимка из игры.

Создатели игры Batman: The Enemy Within использовали фотографию убитого в Турции российского посла Андрея Карлова. На это обратил внимание пользователи Твиттера.

«Итак, Telltale просто использовали фотографию убитого российского посла в своей игре про Бэтмена», — написал автор поста.

В студии Telltale пока никак не прокомментировали информацию. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова уже пояснила РБК, что ведомство намерено добиться исключения изображения из игры.

«Сделаем всё, чтобы фотография была исключена», — заявила Захарова.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 18 декабря 2016 года на церемонии открытия фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Центре современного искусства в Анкаре. Убийцей оказался бывший полицейский Мевлют Алтынташ. Его ликвидировали прибывшие на место происшествия правоохранители.