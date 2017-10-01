В Индии в продажу вышел новый телефон, сделанный в виде спиннера. Стоимость новинки составляет 18 долларов. Об этом рассказала газета «DAILY».

«В центре телефона находится металлический подшипник, радиально расположены два крыла. На одной лопасти разместился дисплей, а на другой – клавиатура», — рассказали изобретатели.

По новому телефону, который получил название Chilli K188 Fidget Spinner, можно звонить, писать смс-сообщения. Также в нём предусмотрены радио, порт Bluetooth и слот для microSD. «Спиннерфон» выпущен в пяти цветовых гаммах: чёрном, красном, синем, золотом и розово-золотом. Стоит такой аппарат 18 долларов США. Гарантийный срок – 12 месяцев.