В Индийском океане акула убила борца с акулами

Французский спасатель Франсуа Дюбоск погиб в результате нападения акулы в акватории острова Реюньон в Инидийском океане, сообщает Daily Mail. Мужчина был активистом организации Shark Watch Patrol, которая занимается предотвращением нападений морских хищников на людей. Франсуа прекрасно разбирался в акулах и их повадках, часто выкладывал информацию о хищниках в социальных сетях.

Несмотря на опыт, накопленный «Акульим патрулём», Дюбоск отправился заниматься сёрфингом в запрещённом месте. Запрет действовал как раз из-за обилия акул в этих водах. В итоге он подвергся нападению тигровой акулы. Растерзать мужчину хищнику не удалось, друзья сумели вытащить его на берег. Но раны нанесённые зубами хищника (укус акулы пришёлся в район бедра и паховой области), оказались смертельными. Прибывшие спасатели не сумели спасти своего коллегу.