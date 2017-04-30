Происшествия

В Индийском океане акула убила борца с акулами

Мужчина занимался сёрфингом в потенциально опасной акватории.

Французский спасатель Франсуа Дюбоск погиб в результате нападения акулы в акватории острова Реюньон в Инидийском океане, сообщает Daily Mail. Мужчина был активистом организации Shark Watch Patrol, которая занимается предотвращением нападений морских хищников на людей. Франсуа прекрасно разбирался в акулах и их повадках, часто выкладывал информацию о хищниках в социальных сетях.

Несмотря на опыт, накопленный «Акульим патрулём», Дюбоск отправился заниматься сёрфингом в запрещённом месте. Запрет действовал как раз из-за обилия акул в этих водах. В итоге он подвергся нападению тигровой акулы. Растерзать мужчину хищнику не удалось, друзья сумели вытащить его на берег. Но раны нанесённые зубами хищника (укус акулы пришёлся в район бедра и паховой области), оказались смертельными.   Прибывшие спасатели не сумели спасти своего коллегу.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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