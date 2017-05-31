В Италии кузов Fiat 500 покрыли иллюстрациями из «Камасутры» и японского аналога «Сюнга». Фото проекта авто опубликовало в Instagram ателье Garage Italia Customs, представители которого выступили его дизайнером.

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«Кто сказал, что любовь и секс – это грех! Лапо Элканну и его креативной команде было весело создать 500-й (Fiat, – прим. Сибдепо) Kar_masutra. Смейтесь и занимайтесь любовью – это очень хорошо для души и тела!» – говорится в сообщении в соцсети.

Цензурированные версии проекта опубликовало издание Autoblog.it. Также на фото запечатлено, что в интерьере машины есть шторки сзади, неоновая табличка с надписью Adults Only («только для взрослых») и даже игрушки для взрослых.