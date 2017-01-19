В Италии в результате схода лавины на отель погибли 30 человек

Спасатели с трудом смогли добраться до места катастрофы и войти внутрь заваленного снегом здания.

В Италии в провинции Пескара в результате схода лавины на отель Rigopiano di Farindola погибли 30 человек. Как сообщает «Лента.ру», спасатели с трудом смогли добраться до места катастрофы и войти внутрь заваленного снегом здания.

По информации «Российской газеты», специалисты также оказали помощь двум пострадавшим, которые в момент происшествия находились вне отеля. Причиной схода лавины стали три мощных подземных толчка на границе областей Лацио, Марке и Абруццо.

Напомним, ЧП произошло 19 января. В момент происшествия в отеле, по данным СМИ, находились 20 постояльцев и персонал.