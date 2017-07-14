В июле кемеровчане смогут пройти экспресс-обследование на ВИЧ в передвижном пункте

Жители областного центра смогут пройти бесплатное и анонимное обследование с 18 по 26 июля.

С 18 по 26 июля кемеровчане смогут бесплатно и анонимно пройти экспресс-обследование на ВИЧ в передвижном пункте.

«Передвижной пункт будет работать в Кемерове по расписанию: 18 июля — площадь рынка «Колос», 20 и 27 июля — территория стадиона «Химик», 26 июля — площадь ДК им. 50 лет Октября. Время работы: с 13:00 до 15:00», — сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Пройти обследование и получить консультацию специалиста смогут все желающие. Телефон для справок: +7 (384-2) 51-03-32.